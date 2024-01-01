1 هريفنا أوكرانية إلى نيراس نيجيري

تحويل UAH إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
42.05 ngn

1.000 UAH = 42.05 NGN

Mid-market exchange rate at 07:31
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٦٨٢٫٩٠١٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٥١٨٫٧٣١١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٢1٩٠٫٥٤٩٠٫٨٥٥١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٤٥٩١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٨١٫١٧١٠٥٫٩٦1١٫٧٠٤١٫٧٢٥٢٣٫٩٤٢١٫٩٣٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / النيرة النيجيرية
1 UAH٤٢٫٠٤٧٦٠ NGN
5 UAH٢١٠٫٢٣٨٠٠ NGN
10 UAH٤٢٠٫٤٧٦٠٠ NGN
20 UAH٨٤٠٫٩٥٢٠٠ NGN
50 UAH٢٬١٠٢٫٣٨٠٠٠ NGN
100 UAH٤٬٢٠٤٫٧٦٠٠٠ NGN
250 UAH١٠٬٥١١٫٩٠٠٠٠ NGN
500 UAH٢١٬٠٢٣٫٨٠٠٠٠ NGN
1000 UAH٤٢٬٠٤٧٫٦٠٠٠٠ NGN
2000 UAH٨٤٬٠٩٥٫٢٠٠٠٠ NGN
5000 UAH٢١٠٬٢٣٨٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 UAH٤٢٠٬٤٧٦٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / هريفنيا الأوكرانية
1 NGN٠٫٠٢٣٧٨ UAH
5 NGN٠٫١١٨٩١ UAH
10 NGN٠٫٢٣٧٨٣ UAH
20 NGN٠٫٤٧٥٦٥ UAH
50 NGN١٫١٨٩١٣ UAH
100 NGN٢٫٣٧٨٢٦ UAH
250 NGN٥٫٩٤٥٦٥ UAH
500 NGN١١٫٨٩١٣٠ UAH
1000 NGN٢٣٫٧٨٢٦٠ UAH
2000 NGN٤٧٫٥٦٥٢٠ UAH
5000 NGN١١٨٫٩١٣٠٠ UAH
10000 NGN٢٣٧٫٨٢٦٠٠ UAH