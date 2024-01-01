ألف نيراس نيجيري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل NGN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
26.03 uah

₦1.000 NGN = ₴0.02603 UAH

Mid-market exchange rate at 00:48
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NGN إلى UAH مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.460.763134.03348.77719.4983.936
1 EUR1.112162.7810.849149.03854.23821.67193.332
1 PHP0.0180.01610.0142.3740.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.961175.57763.89525.53109.951

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / هريفنيا الأوكرانية
1 NGN٠٫٠٢٦٠٣ UAH
5 NGN٠٫١٣٠١٣ UAH
10 NGN٠٫٢٦٠٢٦ UAH
20 NGN٠٫٥٢٠٥٢ UAH
50 NGN١٫٣٠١٣١ UAH
100 NGN٢٫٦٠٢٦١ UAH
250 NGN٦٫٥٠٦٥٣ UAH
500 NGN١٣٫٠١٣٠٥ UAH
1000 NGN٢٦٫٠٢٦١٠ UAH
2000 NGN٥٢٫٠٥٢٢٠ UAH
5000 NGN١٣٠٫١٣٠٥٠ UAH
10000 NGN٢٦٠٫٢٦١٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / النيرة النيجيرية
1 UAH٣٨٫٤٢٢٩٠ NGN
5 UAH١٩٢٫١١٤٥٠ NGN
10 UAH٣٨٤٫٢٢٩٠٠ NGN
20 UAH٧٦٨٫٤٥٨٠٠ NGN
50 UAH١٬٩٢١٫١٤٥٠٠ NGN
100 UAH٣٬٨٤٢٫٢٩٠٠٠ NGN
250 UAH٩٬٦٠٥٫٧٢٥٠٠ NGN
500 UAH١٩٬٢١١٫٤٥٠٠٠ NGN
1000 UAH٣٨٬٤٢٢٫٩٠٠٠٠ NGN
2000 UAH٧٦٬٨٤٥٫٨٠٠٠٠ NGN
5000 UAH١٩٢٬١١٤٫٥٠٠٠٠ NGN
10000 UAH٣٨٤٬٢٢٩٫٠٠٠٠٠ NGN