نيراس نيجيري إلى دولار فيجي

تحويل NGN إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
2.95 fjd

1.00000 NGN = 0.00295 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:38 UTC
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NGN إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662640.964518.3604
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1120721.1704
1USD0.93810.81357183.1271.347751.55970.904817.2236
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876280.01088460.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار فيجي
1 NGN0.00295 FJD
5 NGN0.01476 FJD
10 NGN0.02952 FJD
20 NGN0.05904 FJD
50 NGN0.14760 FJD
100 NGN0.29520 FJD
250 NGN0.73800 FJD
500 NGN1.47601 FJD
1000 NGN2.95201 FJD
2000 NGN5.90402 FJD
5000 NGN14.76005 FJD
10000 NGN29.52010 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / النيرة النيجيرية
1 FJD338.75200 NGN
5 FJD1693.76000 NGN
10 FJD3387.52000 NGN
20 FJD6775.04000 NGN
50 FJD16937.60000 NGN
100 FJD33875.20000 NGN
250 FJD84688.00000 NGN
500 FJD169376.00000 NGN
1000 FJD338752.00000 NGN
2000 FJD677504.00000 NGN
5000 FJD1693760.00000 NGN
10000 FJD3387520.00000 NGN