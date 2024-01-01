5 نيراس نيجيري إلى دولار فيجي

تحويل NGN إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0.01 fjd

1.00000 NGN = 0.00140 FJD

Mid-market exchange rate at 04:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856251.0844589.89331.470571.663140.95748518.4497
1 GBP1.1678811.26655104.9881.717511.942411.1182321.5478
1 USD0.92210.789546182.8931.356051.533620.882917.013
1 INR0.01112430.009524890.012063710.0163590.01850130.01065110.20524

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار فيجي
1 NGN0.00140 FJD
5 NGN0.00701 FJD
10 NGN0.01402 FJD
20 NGN0.02805 FJD
50 NGN0.07011 FJD
100 NGN0.14023 FJD
250 NGN0.35057 FJD
500 NGN0.70115 FJD
1000 NGN1.40229 FJD
2000 NGN2.80458 FJD
5000 NGN7.01145 FJD
10000 NGN14.02290 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / النيرة النيجيرية
1 FJD713.12000 NGN
5 FJD3565.60000 NGN
10 FJD7131.20000 NGN
20 FJD14262.40000 NGN
50 FJD35656.00000 NGN
100 FJD71312.00000 NGN
250 FJD178280.00000 NGN
500 FJD356560.00000 NGN
1000 FJD713120.00000 NGN
2000 FJD1426240.00000 NGN
5000 FJD3565600.00000 NGN
10000 FJD7131200.00000 NGN