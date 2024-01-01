5 нигерийских найр в фиджийские доллары
Сконвертируйте NGN в FJD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в FJD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0015
|0,0021
|Низкий
|0,0014
|0,0014
|В среднем
|0,0015
|0,0016
|Изменить
|-7.73%
|-35.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к FJD
За последние 30 дней максимальный курс NGN к FJD составил 0,0015, а минимальный — 0,0014. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0015. Изменение курса NGN к FJD в процентном соотношении составило -7.73.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к FJD составил 0,0021, а минимальный — 0,0014. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0016. Изменение курса NGN к FJD в процентном соотношении составило -35.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в фиджийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фиджийский доллар / Нигерийская найра
|1 FJD
|720,08600 NGN
|5 FJD
|3 600,43000 NGN
|10 FJD
|7 200,86000 NGN
|20 FJD
|14 401,72000 NGN
|50 FJD
|36 004,30000 NGN
|100 FJD
|72 008,60000 NGN
|250 FJD
|180 021,50000 NGN
|500 FJD
|360 043,00000 NGN
|1000 FJD
|720 086,00000 NGN
|2000 FJD
|1 440 172,00000 NGN
|5000 FJD
|3 600 430,00000 NGN
|10000 FJD
|7 200 860,00000 NGN