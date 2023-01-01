نيراس نيجيري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل NGN إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٨٫٨٣ ttd

1.00000 NGN = 0.00883 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 NGN0.00883 TTD
5 NGN0.04414 TTD
10 NGN0.08828 TTD
20 NGN0.17655 TTD
50 NGN0.44138 TTD
100 NGN0.88275 TTD
250 NGN2.20688 TTD
500 NGN4.41376 TTD
1000 NGN8.82753 TTD
2000 NGN17.65506 TTD
5000 NGN44.13765 TTD
10000 NGN88.27530 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / النيرة النيجيرية
1 TTD113.28200 NGN
5 TTD566.41000 NGN
10 TTD1132.82000 NGN
20 TTD2265.64000 NGN
50 TTD5664.10000 NGN
100 TTD11328.20000 NGN
250 TTD28320.50000 NGN
500 TTD56641.00000 NGN
1000 TTD113282.00000 NGN
2000 TTD226564.00000 NGN
5000 TTD566410.00000 NGN
10000 TTD1132820.00000 NGN