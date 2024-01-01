ألف نيراس نيجيري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل NGN إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
4.29 ttd

₦1.000 NGN = TT$0.004292 TTD

Mid-market exchange rate at 00:44
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NGN إلى TTD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4560.763133.90548.78219.4983.927
1 EUR1.112162.7740.849148.88954.24121.67193.318
1 PHP0.0180.01610.0142.3720.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.961175.42263.90725.533109.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 NGN٠٫٠٠٤٢٩ TTD
5 NGN٠٫٠٢١٤٦ TTD
10 NGN٠٫٠٤٢٩٢ TTD
20 NGN٠٫٠٨٥٨٤ TTD
50 NGN٠٫٢١٤٥٩ TTD
100 NGN٠٫٤٢٩١٩ TTD
250 NGN١٫٠٧٢٩٧ TTD
500 NGN٢٫١٤٥٩٤ TTD
1000 NGN٤٫٢٩١٨٩ TTD
2000 NGN٨٫٥٨٣٧٨ TTD
5000 NGN٢١٫٤٥٩٤٥ TTD
10000 NGN٤٢٫٩١٨٩٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / النيرة النيجيرية
1 TTD٢٣٢٫٩٩٨٠٠ NGN
5 TTD١٬١٦٤٫٩٩٠٠٠ NGN
10 TTD٢٬٣٢٩٫٩٨٠٠٠ NGN
20 TTD٤٬٦٥٩٫٩٦٠٠٠ NGN
50 TTD١١٬٦٤٩٫٩٠٠٠٠ NGN
100 TTD٢٣٬٢٩٩٫٨٠٠٠٠ NGN
250 TTD٥٨٬٢٤٩٫٥٠٠٠٠ NGN
500 TTD١١٦٬٤٩٩٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 TTD٢٣٢٬٩٩٨٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 TTD٤٦٥٬٩٩٦٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 TTD١٬١٦٤٬٩٩٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 TTD٢٬٣٢٩٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ NGN