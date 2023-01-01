نيراس نيجيري إلى روفيا مالديفية

تحويل NGN إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
20.12 mvr

1.00000 NGN = 0.02012 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روفيا جزر المالديف
1 NGN0.02012 MVR
5 NGN0.10059 MVR
10 NGN0.20118 MVR
20 NGN0.40236 MVR
50 NGN1.00591 MVR
100 NGN2.01181 MVR
250 NGN5.02952 MVR
500 NGN10.05905 MVR
1000 NGN20.11810 MVR
2000 NGN40.23620 MVR
5000 NGN100.59050 MVR
10000 NGN201.18100 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / النيرة النيجيرية
1 MVR49.70660 NGN
5 MVR248.53300 NGN
10 MVR497.06600 NGN
20 MVR994.13200 NGN
50 MVR2485.33000 NGN
100 MVR4970.66000 NGN
250 MVR12426.65000 NGN
500 MVR24853.30000 NGN
1000 MVR49706.60000 NGN
2000 MVR99413.20000 NGN
5000 MVR248533.00000 NGN
10000 MVR497066.00000 NGN