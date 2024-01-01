Nijerya nairasından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile NGN → MVR çevirin

1.000 ngn
10,02 mvr

1.00000 NGN = 0.01002 MVR

15:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927855.96910.794565134.5330.795817.062783.0126
1 EUR1.0778160.32350.856355144.99633.191718.390289.471
1 PHP0.0178670.016577310.01419652.403650.5502290.3048591.48319
1 GBP1.258551.1677470.43991169.31338.758121.4743104.476

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Nijerya nairasından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

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NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Maldivler Rufiyaası
1 NGN0.01002 MVR
5 NGN0.05012 MVR
10 NGN0.10025 MVR
20 NGN0.20050 MVR
50 NGN0.50124 MVR
100 NGN1.00249 MVR
250 NGN2.50623 MVR
500 NGN5.01245 MVR
1000 NGN10.02490 MVR
2000 NGN20.04980 MVR
5000 NGN50.12450 MVR
10000 NGN100.24900 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Nijerya Nairası
1 MVR99.75200 NGN
5 MVR498.76000 NGN
10 MVR997.52000 NGN
20 MVR1995.04000 NGN
50 MVR4987.60000 NGN
100 MVR9975.20000 NGN
250 MVR24938.00000 NGN
500 MVR49876.00000 NGN
1000 MVR99752.00000 NGN
2000 MVR199504.00000 NGN
5000 MVR498760.00000 NGN
10000 MVR997520.00000 NGN