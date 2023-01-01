bin Nijerya nairasından Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile NGN → MVR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Nijerya Nairası
|1 MVR
|49.81980 NGN
|5 MVR
|249.09900 NGN
|10 MVR
|498.19800 NGN
|20 MVR
|996.39600 NGN
|50 MVR
|2490.99000 NGN
|100 MVR
|4981.98000 NGN
|250 MVR
|12454.95000 NGN
|500 MVR
|24909.90000 NGN
|1000 MVR
|49819.80000 NGN
|2000 MVR
|99639.60000 NGN
|5000 MVR
|249099.00000 NGN
|10000 MVR
|498198.00000 NGN