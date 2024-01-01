1 روفيا مالديفية إلى نيراس نيجيري

تحويل MVR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1 mvr
104.18 ngn

1.00000 MVR = 104.18200 NGN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / النيرة النيجيرية
1 MVR104.18200 NGN
5 MVR520.91000 NGN
10 MVR1041.82000 NGN
20 MVR2083.64000 NGN
50 MVR5209.10000 NGN
100 MVR10418.20000 NGN
250 MVR26045.50000 NGN
500 MVR52091.00000 NGN
1000 MVR104182.00000 NGN
2000 MVR208364.00000 NGN
5000 MVR520910.00000 NGN
10000 MVR1041820.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روفيا جزر المالديف
1 NGN0.00960 MVR
5 NGN0.04799 MVR
10 NGN0.09599 MVR
20 NGN0.19197 MVR
50 NGN0.47993 MVR
100 NGN0.95986 MVR
250 NGN2.39966 MVR
500 NGN4.79931 MVR
1000 NGN9.59863 MVR
2000 NGN19.19726 MVR
5000 NGN47.99315 MVR
10000 NGN95.98630 MVR