1 نيراس نيجيري إلى روفيا مالديفية

تحويل NGN إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.01 mvr

1.00000 NGN = 0.00941 MVR

Mid-market exchange rate at 05:36
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9220556.00940.789609134.45830.86217.013682.8887
1 EUR1.08455160.7450.85636145.82633.471418.452189.8969
1 PHP0.01785410.016462310.01409782.400630.5510150.3037631.47991
1 GBP1.266451.1677370.93311170.28439.085221.5469104.974

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روفيا جزر المالديف
1 NGN0.00941 MVR
5 NGN0.04704 MVR
10 NGN0.09407 MVR
20 NGN0.18814 MVR
50 NGN0.47036 MVR
100 NGN0.94071 MVR
250 NGN2.35178 MVR
500 NGN4.70357 MVR
1000 NGN9.40713 MVR
2000 NGN18.81426 MVR
5000 NGN47.03565 MVR
10000 NGN94.07130 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / النيرة النيجيرية
1 MVR106.30200 NGN
5 MVR531.51000 NGN
10 MVR1063.02000 NGN
20 MVR2126.04000 NGN
50 MVR5315.10000 NGN
100 MVR10630.20000 NGN
250 MVR26575.50000 NGN
500 MVR53151.00000 NGN
1000 MVR106302.00000 NGN
2000 MVR212604.00000 NGN
5000 MVR531510.00000 NGN
10000 MVR1063020.00000 NGN