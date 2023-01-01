نيراس نيجيري إلى ريال سعودي

تحويل NGN إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٤٫٨٨ sar

1.00000 NGN = 0.00488 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:47 UTC
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NGN إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.436841.662530.964518.3625
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917041.112221.1735
1USD0.9380.813471183.1271.347751.559450.904717.224
1INR0.01128390.009785880.012029810.01621310.01875990.01088330.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ريال سعودي
1 NGN0.00488 SAR
5 NGN0.02440 SAR
10 NGN0.04881 SAR
20 NGN0.09762 SAR
50 NGN0.24404 SAR
100 NGN0.48808 SAR
250 NGN1.22019 SAR
500 NGN2.44038 SAR
1000 NGN4.88076 SAR
2000 NGN9.76152 SAR
5000 NGN24.40380 SAR
10000 NGN48.80760 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / النيرة النيجيرية
1 SAR204.88600 NGN
5 SAR1024.43000 NGN
10 SAR2048.86000 NGN
20 SAR4097.72000 NGN
50 SAR10244.30000 NGN
100 SAR20488.60000 NGN
250 SAR51221.50000 NGN
500 SAR102443.00000 NGN
1000 SAR204886.00000 NGN
2000 SAR409772.00000 NGN
5000 SAR1024430.00000 NGN
10000 SAR2048860.00000 NGN