نيراس نيجيري إلى كولون سلفادوري

تحويل NGN إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١١٫٣٩ svc

1.00000 NGN = 0.01139 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / كولون سلفادوري
1 NGN0.01139 SVC
5 NGN0.05696 SVC
10 NGN0.11392 SVC
20 NGN0.22785 SVC
50 NGN0.56962 SVC
100 NGN1.13924 SVC
250 NGN2.84810 SVC
500 NGN5.69620 SVC
1000 NGN11.39240 SVC
2000 NGN22.78480 SVC
5000 NGN56.96200 SVC
10000 NGN113.92400 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / النيرة النيجيرية
1 SVC87.77820 NGN
5 SVC438.89100 NGN
10 SVC877.78200 NGN
20 SVC1755.56400 NGN
50 SVC4388.91000 NGN
100 SVC8777.82000 NGN
250 SVC21944.55000 NGN
500 SVC43889.10000 NGN
1000 SVC87778.20000 NGN
2000 SVC175556.40000 NGN
5000 SVC438891.00000 NGN
10000 SVC877782.00000 NGN