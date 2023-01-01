نيراس نيجيري إلى دولار ناميبي

تحويل NGN إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٤٫٦٧ nad

1.00000 NGN = 0.02467 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:45 UTC
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NGN إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662530.964418.362
1GBP1.15311.22925102.1841.656661.916961.1119621.172
1USD0.9380.813504183.1271.34771.559450.904617.2235
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621250.01875990.01088210.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Namibian Dollar
1 NGN0.02467 NAD
5 NGN0.12333 NAD
10 NGN0.24666 NAD
20 NGN0.49331 NAD
50 NGN1.23327 NAD
100 NGN2.46655 NAD
250 NGN6.16638 NAD
500 NGN12.33275 NAD
1000 NGN24.66550 NAD
2000 NGN49.33100 NAD
5000 NGN123.32750 NAD
10000 NGN246.65500 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / النيرة النيجيرية
1 NAD40.54240 NGN
5 NAD202.71200 NGN
10 NAD405.42400 NGN
20 NAD810.84800 NGN
50 NAD2027.12000 NGN
100 NAD4054.24000 NGN
250 NAD10135.60000 NGN
500 NAD20271.20000 NGN
1000 NAD40542.40000 NGN
2000 NAD81084.80000 NGN
5000 NAD202712.00000 NGN
10000 NAD405424.00000 NGN