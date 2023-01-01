نيراس نيجيري إلى غواراني باراغواي

تحويل NGN إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
9470 pyg

1.00000 NGN = 9.47034 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 23:46 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NGN إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 PYG
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43681.662740.964518.3634
1GBP1.1529411.22925102.1841.65661.917111.1120121.1726
1USD0.937950.813504183.1271.347651.559580.9046517.224
1INR0.01128340.009786280.012029810.01621190.01876140.01088270.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / غواراني باراغواي
1 NGN9.47034 PYG
5 NGN47.35170 PYG
10 NGN94.70340 PYG
20 NGN189.40680 PYG
50 NGN473.51700 PYG
100 NGN947.03400 PYG
250 NGN2367.58500 PYG
500 NGN4735.17000 PYG
1000 NGN9470.34000 PYG
2000 NGN18940.68000 PYG
5000 NGN47351.70000 PYG
10000 NGN94703.40000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / النيرة النيجيرية
1 PYG0.10559 NGN
5 PYG0.52797 NGN
10 PYG1.05593 NGN
20 PYG2.11186 NGN
50 PYG5.27965 NGN
100 PYG10.55930 NGN
250 PYG26.39825 NGN
500 PYG52.79650 NGN
1000 PYG105.59300 NGN
2000 PYG211.18600 NGN
5000 PYG527.96500 NGN
10000 PYG1055.93000 NGN