Nijerya nairasından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile NGN → PYG çevirin

1.000 ngn
4.808 pyg

1.00000 NGN = 4.80842 PYG

15:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856291.07889.48871.454381.652740.94788518.3913
1 GBP1.1678311.25895104.511.698511.930161.1069721.4784
1 USD0.92760.794313183.01361.349151.533150.8792517.0606
1 INR0.01117460.009568460.012046210.01625220.01846870.01059160.205516

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Nijerya nairasından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Paraguay Guaranisi
1 NGN4.80842 PYG
5 NGN24.04210 PYG
10 NGN48.08420 PYG
20 NGN96.16840 PYG
50 NGN240.42100 PYG
100 NGN480.84200 PYG
250 NGN1202.10500 PYG
500 NGN2404.21000 PYG
1000 NGN4808.42000 PYG
2000 NGN9616.84000 PYG
5000 NGN24042.10000 PYG
10000 NGN48084.20000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Nijerya Nairası
1 PYG0.20797 NGN
5 PYG1.03984 NGN
10 PYG2.07969 NGN
20 PYG4.15938 NGN
50 PYG10.39845 NGN
100 PYG20.79690 NGN
250 PYG51.99225 NGN
500 PYG103.98450 NGN
1000 PYG207.96900 NGN
2000 PYG415.93800 NGN
5000 PYG1039.84500 NGN
10000 PYG2079.69000 NGN