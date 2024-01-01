10 bin Paraguay guaranisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile PYG → NGN çevirin

1,000₲ PYG = 0,2198₦ NGN

17:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NGN
1 PYG → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22030,2203
Düşük0,21260,2063
Ortalama0,21700,2134
Değişim3.38%5.70%
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1 PYG → NGN istatistikleri

PYG → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2203, en düşük 0,2126 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2170 oldu. PYG → NGN kurundaki değişiklik 3.38 değerindeydi.

PYG → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2203, en düşük 0,2063 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2134 oldu. PYG → NGN kurundaki değişiklik 5.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4260,94558,71,3411,4030,79
1 AUD0,649154,8090,61438,1080,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,6389,335162,1131,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Nijerya Nairası
1 PYG0,21981 NGN
5 PYG1,09906 NGN
10 PYG2,19812 NGN
20 PYG4,39624 NGN
50 PYG10,99060 NGN
100 PYG21,98120 NGN
250 PYG54,95300 NGN
500 PYG109,90600 NGN
1000 PYG219,81200 NGN
2000 PYG439,62400 NGN
5000 PYG1.099,06000 NGN
10000 PYG2.198,12000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Paraguay Guaranisi
1 NGN4,54935 PYG
5 NGN22,74675 PYG
10 NGN45,49350 PYG
20 NGN90,98700 PYG
50 NGN227,46750 PYG
100 NGN454,93500 PYG
250 NGN1.137,33750 PYG
500 NGN2.274,67500 PYG
1000 NGN4.549,35000 PYG
2000 NGN9.098,70000 PYG
5000 NGN22.746,75000 PYG
10000 NGN45.493,50000 PYG