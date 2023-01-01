20 غواراني باراغواي إلى نيراس نيجيري

تحويل PYG إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pyg
٢٫٠٩ ngn

1.00000 PYG = 0.10475 NGN

Mid-market exchange rate at 09:36
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5363383.220.9307555.87521.349351.36380.805704
1AUD0.6509154.16790.60579836.36920.8782920.8876970.524433
1INR0.01201630.018461110.01118370.6714160.01621430.01638790.00968162
1EUR1.074451.6507189.4157160.03511.449811.465330.8657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / النيرة النيجيرية
1 PYG0.10475 NGN
5 PYG0.52374 NGN
10 PYG1.04747 NGN
20 PYG2.09494 NGN
50 PYG5.23735 NGN
100 PYG10.47470 NGN
250 PYG26.18675 NGN
500 PYG52.37350 NGN
1000 PYG104.74700 NGN
2000 PYG209.49400 NGN
5000 PYG523.73500 NGN
10000 PYG1047.47000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / غواراني باراغواي
1 NGN9.54677 PYG
5 NGN47.73385 PYG
10 NGN95.46770 PYG
20 NGN190.93540 PYG
50 NGN477.33850 PYG
100 NGN954.67700 PYG
250 NGN2386.69250 PYG
500 NGN4773.38500 PYG
1000 NGN9546.77000 PYG
2000 NGN19093.54000 PYG
5000 NGN47733.85000 PYG
10000 NGN95467.70000 PYG