نيراس نيجيري إلى فاتو فانواتي

تحويل NGN إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
160 vuv

1.00000 NGN = 0.15985 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 23:49 UTC
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NGN إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662790.964518.3625
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.917261.1120721.1726
1USD0.938050.813504183.1271.347751.55970.9047517.224
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01876280.01088390.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فاتو فانواتو
1 NGN0.15985 VUV
5 NGN0.79925 VUV
10 NGN1.59851 VUV
20 NGN3.19702 VUV
50 NGN7.99255 VUV
100 NGN15.98510 VUV
250 NGN39.96275 VUV
500 NGN79.92550 VUV
1000 NGN159.85100 VUV
2000 NGN319.70200 VUV
5000 NGN799.25500 VUV
10000 NGN1598.51000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / النيرة النيجيرية
1 VUV6.25581 NGN
5 VUV31.27905 NGN
10 VUV62.55810 NGN
20 VUV125.11620 NGN
50 VUV312.79050 NGN
100 VUV625.58100 NGN
250 VUV1563.95250 NGN
500 VUV3127.90500 NGN
1000 VUV6255.81000 NGN
2000 VUV12511.62000 NGN
5000 VUV31279.05000 NGN
10000 VUV62558.10000 NGN