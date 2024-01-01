Nijerya nairasından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile NGN → VUV çevirin

1.000 ngn
80 vuv

1.00000 NGN = 0.08024 VUV

15:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927455.96430.79425134.53530.900717.057983.0137
1 EUR1.07825160.34350.85645145.06233.318718.392789.5095
1 PHP0.01786850.016571810.01419212.403940.552150.30481.48333
1 GBP1.259051.1676170.46191169.38638.905521.4767104.518

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Nijerya nairasından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

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NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Vanuatu Vatusu
1 NGN0.08024 VUV
5 NGN0.40120 VUV
10 NGN0.80239 VUV
20 NGN1.60479 VUV
50 NGN4.01197 VUV
100 NGN8.02394 VUV
250 NGN20.05985 VUV
500 NGN40.11970 VUV
1000 NGN80.23940 VUV
2000 NGN160.47880 VUV
5000 NGN401.19700 VUV
10000 NGN802.39400 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Nijerya Nairası
1 VUV12.46270 NGN
5 VUV62.31350 NGN
10 VUV124.62700 NGN
20 VUV249.25400 NGN
50 VUV623.13500 NGN
100 VUV1246.27000 NGN
250 VUV3115.67500 NGN
500 VUV6231.35000 NGN
1000 VUV12462.70000 NGN
2000 VUV24925.40000 NGN
5000 VUV62313.50000 NGN
10000 VUV124627.00000 NGN