1 Nijerya nairasından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile NGN → VUV çevirin

1 ngn
0 vuv

1.00000 NGN = 0.15840 VUV

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → VUV çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 VUV
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nijerya nairasından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Vanuatu Vatusu
1 NGN0.15840 VUV
5 NGN0.79199 VUV
10 NGN1.58398 VUV
20 NGN3.16796 VUV
50 NGN7.91990 VUV
100 NGN15.83980 VUV
250 NGN39.59950 VUV
500 NGN79.19900 VUV
1000 NGN158.39800 VUV
2000 NGN316.79600 VUV
5000 NGN791.99000 VUV
10000 NGN1583.98000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Nijerya Nairası
1 VUV6.31323 NGN
5 VUV31.56615 NGN
10 VUV63.13230 NGN
20 VUV126.26460 NGN
50 VUV315.66150 NGN
100 VUV631.32300 NGN
250 VUV1578.30750 NGN
500 VUV3156.61500 NGN
1000 VUV6313.23000 NGN
2000 VUV12626.46000 NGN
5000 VUV31566.15000 NGN
10000 VUV63132.30000 NGN