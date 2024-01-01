1 нигерийская найра в вату Вануату

Сконвертируйте NGN в VUV по реальному обменному курсу

1 ngn
0 vuv

₦1,000 NGN = VT0,07405 VUV

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в VUVПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08050,1144
Низкий0,07410,0741
В среднем0,07760,0829
Изменить-8.02%-35.27%
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Соотношение 1 NGN к VUV

За последние 30 дней максимальный курс NGN к VUV составил 0,0805, а минимальный — 0,0741. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0776. Изменение курса NGN к VUV в процентном соотношении составило -8.02.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к VUV составил 0,1144, а минимальный — 0,0741. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0829. Изменение курса NGN к VUV в процентном соотношении составило -35.27.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в вату Вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Вануату вату
1 NGN0,07405 VUV
5 NGN0,37026 VUV
10 NGN0,74052 VUV
20 NGN1,48104 VUV
50 NGN3,70259 VUV
100 NGN7,40518 VUV
250 NGN18,51295 VUV
500 NGN37,02590 VUV
1000 NGN74,05180 VUV
2000 NGN148,10360 VUV
5000 NGN370,25900 VUV
10000 NGN740,51800 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Нигерийская найра
1 VUV13,50410 NGN
5 VUV67,52050 NGN
10 VUV135,04100 NGN
20 VUV270,08200 NGN
50 VUV675,20500 NGN
100 VUV1 350,41000 NGN
250 VUV3 376,02500 NGN
500 VUV6 752,05000 NGN
1000 VUV13 504,10000 NGN
2000 VUV27 008,20000 NGN
5000 VUV67 520,50000 NGN
10000 VUV135 041,00000 NGN