نيراس نيجيري إلى فرنك سويسري

تحويل NGN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٫١٨ chf

1.00000 NGN = 0.00118 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662510.964418.3605
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.916951.1119621.1705
1USD0.93810.81357183.1271.347751.559580.904717.2237
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876140.01088330.207197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الفرنك السويسري
1 NGN0.00118 CHF
5 NGN0.00589 CHF
10 NGN0.01178 CHF
20 NGN0.02355 CHF
50 NGN0.05888 CHF
100 NGN0.11775 CHF
250 NGN0.29438 CHF
500 NGN0.58876 CHF
1000 NGN1.17751 CHF
2000 NGN2.35502 CHF
5000 NGN5.88755 CHF
10000 NGN11.77510 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / النيرة النيجيرية
1 CHF849.24600 NGN
5 CHF4246.23000 NGN
10 CHF8492.46000 NGN
20 CHF16984.92000 NGN
50 CHF42462.30000 NGN
100 CHF84924.60000 NGN
250 CHF212311.50000 NGN
500 CHF424623.00000 NGN
1000 CHF849246.00000 NGN
2000 CHF1698492.00000 NGN
5000 CHF4246230.00000 NGN
10000 CHF8492460.00000 NGN