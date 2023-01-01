نيراس نيجيري إلى دولار نيوزيلندي

تحويل NGN إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٫١٩ nzd

1.00000 NGN = 0.00219 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:44 UTC
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NGN إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار نيوزيلندي
1 NGN0.00219 NZD
5 NGN0.01096 NZD
10 NGN0.02193 NZD
20 NGN0.04386 NZD
50 NGN0.10965 NZD
100 NGN0.21929 NZD
250 NGN0.54824 NZD
500 NGN1.09647 NZD
1000 NGN2.19295 NZD
2000 NGN4.38590 NZD
5000 NGN10.96475 NZD
10000 NGN21.92950 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / النيرة النيجيرية
1 NZD456.00700 NGN
5 NZD2280.03500 NGN
10 NZD4560.07000 NGN
20 NZD9120.14000 NGN
50 NZD22800.35000 NGN
100 NZD45600.70000 NGN
250 NZD114001.75000 NGN
500 NZD228003.50000 NGN
1000 NZD456007.00000 NGN
2000 NZD912014.00000 NGN
5000 NZD2280035.00000 NGN
10000 NZD4560070.00000 NGN