100 دولار نيوزيلندي إلى نيراس نيجيري

تحويل NZD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

100 nzd
96,995.70 ngn

$1.000 NZD = ₦970.0 NGN

Mid-market exchange rate at 09:52
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

NZD إلى NGN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4860.7620.89983.9121.3590.852146.065
1 AUD0.67310.5120.60556.460.9140.57398.28
1 GBP1.3131.95211.181110.1851.7841.119191.798
1 EUR1.1121.6530.847193.3061.5110.948162.425

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و $

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / النيرة النيجيرية
1 NZD٩٦٩٫٩٥٧٠٠ NGN
5 NZD٤٬٨٤٩٫٧٨٥٠٠ NGN
10 NZD٩٬٦٩٩٫٥٧٠٠٠ NGN
20 NZD١٩٬٣٩٩٫١٤٠٠٠ NGN
50 NZD٤٨٬٤٩٧٫٨٥٠٠٠ NGN
100 NZD٩٦٬٩٩٥٫٧٠٠٠٠ NGN
250 NZD٢٤٢٬٤٨٩٫٢٥٠٠٠ NGN
500 NZD٤٨٤٬٩٧٨٫٥٠٠٠٠ NGN
1000 NZD٩٦٩٬٩٥٧٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 NZD١٬٩٣٩٬٩١٤٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 NZD٤٬٨٤٩٬٧٨٥٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 NZD٩٬٦٩٩٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار نيوزيلندي
1 NGN٠٫٠٠١٠٣ NZD
5 NGN٠٫٠٠٥١٥ NZD
10 NGN٠٫٠١٠٣١ NZD
20 NGN٠٫٠٢٠٦٢ NZD
50 NGN٠٫٠٥١٥٥ NZD
100 NGN٠٫١٠٣١٠ NZD
250 NGN٠٫٢٥٧٧٤ NZD
500 NGN٠٫٥١٥٤٩ NZD
1000 NGN١٫٠٣٠٩٧ NZD
2000 NGN٢٫٠٦١٩٤ NZD
5000 NGN٥٫١٥٤٨٥ NZD
10000 NGN١٠٫٣٠٩٧٠ NZD