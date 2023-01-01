نيراس نيجيري إلى بيزو أرجنتيني

تحويل NGN إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٤٥٥٫٥١ ars

1.00000 NGN = 0.45551 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:35 UTC
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NGN إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3621
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1721
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2236
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Argentine Peso
1 NGN0.45551 ARS
5 NGN2.27757 ARS
10 NGN4.55513 ARS
20 NGN9.11026 ARS
50 NGN22.77565 ARS
100 NGN45.55130 ARS
250 NGN113.87825 ARS
500 NGN227.75650 ARS
1000 NGN455.51300 ARS
2000 NGN911.02600 ARS
5000 NGN2277.56500 ARS
10000 NGN4555.13000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / النيرة النيجيرية
1 ARS2.19533 NGN
5 ARS10.97665 NGN
10 ARS21.95330 NGN
20 ARS43.90660 NGN
50 ARS109.76650 NGN
100 ARS219.53300 NGN
250 ARS548.83250 NGN
500 ARS1097.66500 NGN
1000 ARS2195.33000 NGN
2000 ARS4390.66000 NGN
5000 ARS10976.65000 NGN
10000 ARS21953.30000 NGN