250 نيراس نيجيري إلى بيزو أرجنتيني

تحويل NGN إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

250 ngn
130.28 ars

1.00000 NGN = 0.52112 ARS

Mid-market exchange rate at 03:55
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856211.0844589.87131.470351.662370.9572318.447
1 GBP1.1679411.26655104.9621.717251.941521.1179921.5446
1 USD0.922150.789546182.87271.355851.532920.8826517.0105
1 INR0.0111270.009527220.012066710.01636060.01849730.01065070.205261

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايراس نيجيري

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Argentine Peso
1 NGN0.52112 ARS
5 NGN2.60559 ARS
10 NGN5.21118 ARS
20 NGN10.42236 ARS
50 NGN26.05590 ARS
100 NGN52.11180 ARS
250 NGN130.27950 ARS
500 NGN260.55900 ARS
1000 NGN521.11800 ARS
2000 NGN1042.23600 ARS
5000 NGN2605.59000 ARS
10000 NGN5211.18000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / النيرة النيجيرية
1 ARS1.91895 NGN
5 ARS9.59475 NGN
10 ARS19.18950 NGN
20 ARS38.37900 NGN
50 ARS95.94750 NGN
100 ARS191.89500 NGN
250 ARS479.73750 NGN
500 ARS959.47500 NGN
1000 ARS1918.95000 NGN
2000 ARS3837.90000 NGN
5000 ARS9594.75000 NGN
10000 ARS19189.50000 NGN