نيراس نيجيري إلى كرونة آيسلندية

تحويل NGN إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٧٧٫٣٦ isk

1.00000 NGN = 0.17736 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:41 UTC
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NGN إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436771.662460.9645518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656721.916961.1121921.1714
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.9048517.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088520.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Icelandic Króna
1 NGN0.17736 ISK
5 NGN0.88680 ISK
10 NGN1.77360 ISK
20 NGN3.54720 ISK
50 NGN8.86800 ISK
100 NGN17.73600 ISK
250 NGN44.34000 ISK
500 NGN88.68000 ISK
1000 NGN177.36000 ISK
2000 NGN354.72000 ISK
5000 NGN886.80000 ISK
10000 NGN1773.60000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / النيرة النيجيرية
1 ISK5.63824 NGN
5 ISK28.19120 NGN
10 ISK56.38240 NGN
20 ISK112.76480 NGN
50 ISK281.91200 NGN
100 ISK563.82400 NGN
250 ISK1409.56000 NGN
500 ISK2819.12000 NGN
1000 ISK5638.24000 NGN
2000 ISK11276.48000 NGN
5000 ISK28191.20000 NGN
10000 ISK56382.40000 NGN