ألف نيراس نيجيري إلى كرونة آيسلندية

تحويل NGN إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
85.32 isk

1.00000 NGN = 0.08532 ISK

Mid-market exchange rate at 05:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856281.0844589.89341.470681.663140.9579118.4502
1 GBP1.1678411.26645104.981.71751.942261.1186921.5466
1 USD0.922150.789609182.89311.356151.533620.8833517.0134
1 INR0.01112430.009525630.012063710.01636020.01850120.01065650.205245

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Icelandic Króna
1 NGN0.08532 ISK
5 NGN0.42660 ISK
10 NGN0.85320 ISK
20 NGN1.70639 ISK
50 NGN4.26598 ISK
100 NGN8.53195 ISK
250 NGN21.32988 ISK
500 NGN42.65975 ISK
1000 NGN85.31950 ISK
2000 NGN170.63900 ISK
5000 NGN426.59750 ISK
10000 NGN853.19500 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / النيرة النيجيرية
1 ISK11.72060 NGN
5 ISK58.60300 NGN
10 ISK117.20600 NGN
20 ISK234.41200 NGN
50 ISK586.03000 NGN
100 ISK1172.06000 NGN
250 ISK2930.15000 NGN
500 ISK5860.30000 NGN
1000 ISK11720.60000 NGN
2000 ISK23441.20000 NGN
5000 ISK58603.00000 NGN
10000 ISK117206.00000 NGN