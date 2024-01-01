1 тысяча нигерийских найр в исландские кроны
Сконвертируйте NGN в ISK по реальному обменному курсу
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|1 NGN в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0933
|0,1311
|Низкий
|0,0846
|0,0846
|В среднем
|0,0893
|0,0954
|Изменить
|-8.85%
|-35.17%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к ISK
За последние 30 дней максимальный курс NGN к ISK составил 0,0933, а минимальный — 0,0846. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0893. Изменение курса NGN к ISK в процентном соотношении составило -8.85.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к ISK составил 0,1311, а минимальный — 0,0846. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0954. Изменение курса NGN к ISK в процентном соотношении составило -35.17.
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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Исландская крона / Нигерийская найра
|1 ISK
|11,76340 NGN
|5 ISK
|58,81700 NGN
|10 ISK
|117,63400 NGN
|20 ISK
|235,26800 NGN
|50 ISK
|588,17000 NGN
|100 ISK
|1 176,34000 NGN
|250 ISK
|2 940,85000 NGN
|500 ISK
|5 881,70000 NGN
|1000 ISK
|11 763,40000 NGN
|2000 ISK
|23 526,80000 NGN
|5000 ISK
|58 817,00000 NGN
|10000 ISK
|117 634,00000 NGN