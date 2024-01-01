20 исландских крон в нигерийские найры
Сконвертируйте ISK в NGN по реальному обменному курсу
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|1 ISK в NGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,7879
|11,7879
|Низкий
|10,7225
|7,6265
|В среднем
|11,1736
|10,5129
|Изменить
|9.61%
|44.21%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к NGN
За последние 30 дней максимальный курс ISK к NGN составил 11,7879, а минимальный — 10,7225. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,1736. Изменение курса ISK к NGN в процентном соотношении составило 9.61.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к NGN составил 11,7879, а минимальный — 7,6265. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,5129. Изменение курса ISK к NGN в процентном соотношении составило 44.21.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в нигерийские найры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Исландская крона / Нигерийская найра
|1 ISK
|11,76340 NGN
|5 ISK
|58,81700 NGN
|10 ISK
|117,63400 NGN
|20 ISK
|235,26800 NGN
|50 ISK
|588,17000 NGN
|100 ISK
|1 176,34000 NGN
|250 ISK
|2 940,85000 NGN
|500 ISK
|5 881,70000 NGN
|1000 ISK
|11 763,40000 NGN
|2000 ISK
|23 526,80000 NGN
|5000 ISK
|58 817,00000 NGN
|10000 ISK
|117 634,00000 NGN