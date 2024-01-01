5 исландских крон в нигерийские найры

Сконвертируйте ISK в NGN по реальному обменному курсу

5 isk
58,82 ngn

kr1,000 ISK = ₦11,76 NGN

Среднерыночный курс в 20:59
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1 ISK в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,787911,7879
Низкий10,72257,6265
В среднем11,173610,5129
Изменить9.61%44.21%
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Соотношение 1 ISK к NGN

За последние 30 дней максимальный курс ISK к NGN составил 11,7879, а минимальный — 10,7225. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,1736. Изменение курса ISK к NGN в процентном соотношении составило 9.61.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к NGN составил 11,7879, а минимальный — 7,6265. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,5129. Изменение курса ISK к NGN в процентном соотношении составило 44.21.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Нигерийская найра
1 ISK11,76340 NGN
5 ISK58,81700 NGN
10 ISK117,63400 NGN
20 ISK235,26800 NGN
50 ISK588,17000 NGN
100 ISK1 176,34000 NGN
250 ISK2 940,85000 NGN
500 ISK5 881,70000 NGN
1000 ISK11 763,40000 NGN
2000 ISK23 526,80000 NGN
5000 ISK58 817,00000 NGN
10000 ISK117 634,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Исландская крона
1 NGN0,08501 ISK
5 NGN0,42505 ISK
10 NGN0,85010 ISK
20 NGN1,70020 ISK
50 NGN4,25049 ISK
100 NGN8,50098 ISK
250 NGN21,25245 ISK
500 NGN42,50490 ISK
1000 NGN85,00980 ISK
2000 NGN170,01960 ISK
5000 NGN425,04900 ISK
10000 NGN850,09800 ISK