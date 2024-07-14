История обменного курса исландская крона–нигерийские найры

Обменный курс исландская крона/нигерийские найры сейчас составляет 11,763, отражая изменение в размере -0.259% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.744% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 12,093, и минимумом, равным 11,358, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.719% уменьшение стоимости.