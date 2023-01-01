نيراس نيجيري إلى دولار سورينامي

تحويل NGN إلى SRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٥٠٫٣٦ srd

1.00000 NGN = 0.05036 SRD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى SRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 SRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار سورينامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار سورينامي
1 NGN0.05036 SRD
5 NGN0.25180 SRD
10 NGN0.50360 SRD
20 NGN1.00720 SRD
50 NGN2.51801 SRD
100 NGN5.03602 SRD
250 NGN12.59005 SRD
500 NGN25.18010 SRD
1000 NGN50.36020 SRD
2000 NGN100.72040 SRD
5000 NGN251.80100 SRD
10000 NGN503.60200 SRD
معدلات التحويل دولار سورينامي / النيرة النيجيرية
1 SRD19.85690 NGN
5 SRD99.28450 NGN
10 SRD198.56900 NGN
20 SRD397.13800 NGN
50 SRD992.84500 NGN
100 SRD1985.69000 NGN
250 SRD4964.22500 NGN
500 SRD9928.45000 NGN
1000 SRD19856.90000 NGN
2000 SRD39713.80000 NGN
5000 SRD99284.50000 NGN
10000 SRD198569.00000 NGN