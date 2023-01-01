نيراس نيجيري إلى راند جنوب أفريقي

تحويل NGN إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٤٫٦٦ zar

1.00000 NGN = 0.02466 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:49 UTC
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NGN إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662790.964518.3625
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.917261.1120721.1726
1USD0.938050.813504183.1271.347751.55970.9047517.224
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01876280.01088390.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / راند جنوب أفريقيا
1 NGN0.02466 ZAR
5 NGN0.12332 ZAR
10 NGN0.24664 ZAR
20 NGN0.49329 ZAR
50 NGN1.23321 ZAR
100 NGN2.46643 ZAR
250 NGN6.16608 ZAR
500 NGN12.33215 ZAR
1000 NGN24.66430 ZAR
2000 NGN49.32860 ZAR
5000 NGN123.32150 ZAR
10000 NGN246.64300 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / النيرة النيجيرية
1 ZAR40.54440 NGN
5 ZAR202.72200 NGN
10 ZAR405.44400 NGN
20 ZAR810.88800 NGN
50 ZAR2027.22000 NGN
100 ZAR4054.44000 NGN
250 ZAR10136.10000 NGN
500 ZAR20272.20000 NGN
1000 ZAR40544.40000 NGN
2000 ZAR81088.80000 NGN
5000 ZAR202722.00000 NGN
10000 ZAR405444.00000 NGN