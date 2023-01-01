نيراس نيجيري إلى كواشا زامبي

تحويل NGN إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
27.19 zmw

1.00000 NGN = 0.02719 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 23:49 UTC
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NGN إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662790.964518.3625
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.917261.1120721.1726
1USD0.938050.813504183.1271.347751.55970.9047517.224
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01876280.01088390.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / زيميو
1 NGN0.02719 ZMW
5 NGN0.13594 ZMW
10 NGN0.27187 ZMW
20 NGN0.54374 ZMW
50 NGN1.35936 ZMW
100 NGN2.71872 ZMW
250 NGN6.79680 ZMW
500 NGN13.59360 ZMW
1000 NGN27.18720 ZMW
2000 NGN54.37440 ZMW
5000 NGN135.93600 ZMW
10000 NGN271.87200 ZMW
معدلات التحويل زيميو / النيرة النيجيرية
1 ZMW36.78210 NGN
5 ZMW183.91050 NGN
10 ZMW367.82100 NGN
20 ZMW735.64200 NGN
50 ZMW1839.10500 NGN
100 ZMW3678.21000 NGN
250 ZMW9195.52500 NGN
500 ZMW18391.05000 NGN
1000 ZMW36782.10000 NGN
2000 ZMW73564.20000 NGN
5000 ZMW183910.50000 NGN
10000 ZMW367821.00000 NGN