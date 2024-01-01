Nijerya nairasından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile NGN → ZMW çevirin

1.000 ngn
17,38 zmw

1.00000 NGN = 0.01738 ZMW

15:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927455.96430.79425134.53530.900717.057983.0137
1 EUR1.07825160.34350.85645145.06233.318718.392789.5095
1 PHP0.01786850.016571810.01419212.403940.552150.30481.48333
1 GBP1.259051.1676170.46191169.38638.905521.4767104.518

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / ZMW
1 NGN0.01738 ZMW
5 NGN0.08691 ZMW
10 NGN0.17382 ZMW
20 NGN0.34765 ZMW
50 NGN0.86911 ZMW
100 NGN1.73823 ZMW
250 NGN4.34558 ZMW
500 NGN8.69115 ZMW
1000 NGN17.38230 ZMW
2000 NGN34.76460 ZMW
5000 NGN86.91150 ZMW
10000 NGN173.82300 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Nijerya Nairası
1 ZMW57.52990 NGN
5 ZMW287.64950 NGN
10 ZMW575.29900 NGN
20 ZMW1150.59800 NGN
50 ZMW2876.49500 NGN
100 ZMW5752.99000 NGN
250 ZMW14382.47500 NGN
500 ZMW28764.95000 NGN
1000 ZMW57529.90000 NGN
2000 ZMW115059.80000 NGN
5000 ZMW287649.50000 NGN
10000 ZMW575299.00000 NGN