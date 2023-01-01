نيراس نيجيري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل NGN إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٠٫١٨ hkd

1.00000 NGN = 0.01018 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:40 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NGN إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 HKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662460.9645518.3608
1GBP1.1531411.22925102.1841.656721.916961.1122621.1716
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.904817.2232
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088460.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار هونغ كونغ
1 NGN0.01018 HKD
5 NGN0.05089 HKD
10 NGN0.10178 HKD
20 NGN0.20356 HKD
50 NGN0.50890 HKD
100 NGN1.01780 HKD
250 NGN2.54450 HKD
500 NGN5.08900 HKD
1000 NGN10.17800 HKD
2000 NGN20.35600 HKD
5000 NGN50.89000 HKD
10000 NGN101.78000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / النيرة النيجيرية
100 HKD9825.09000 NGN
200 HKD19650.18000 NGN
300 HKD29475.27000 NGN
500 HKD49125.45000 NGN
1000 HKD98250.90000 NGN
2000 HKD196501.80000 NGN
2500 HKD245627.25000 NGN
3000 HKD294752.70000 NGN
4000 HKD393003.60000 NGN
5000 HKD491254.50000 NGN
10000 HKD982509.00000 NGN
20000 HKD1965018.00000 NGN