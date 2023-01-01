نيراس نيجيري إلى سيدي غاني

تحويل NGN إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٤٫٥٨ ghs

1.00000 NGN = 0.01458 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:40 UTC
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NGN إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662460.9645518.3608
1GBP1.1531411.22925102.1841.656721.916961.1122621.1716
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.904817.2232
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088460.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Ghanaian Cedi
1 NGN0.01458 GHS
5 NGN0.07288 GHS
10 NGN0.14575 GHS
20 NGN0.29150 GHS
50 NGN0.72876 GHS
100 NGN1.45752 GHS
250 NGN3.64380 GHS
500 NGN7.28760 GHS
1000 NGN14.57520 GHS
2000 NGN29.15040 GHS
5000 NGN72.87600 GHS
10000 NGN145.75200 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / النيرة النيجيرية
1 GHS68.60980 NGN
5 GHS343.04900 NGN
10 GHS686.09800 NGN
20 GHS1372.19600 NGN
50 GHS3430.49000 NGN
100 GHS6860.98000 NGN
250 GHS17152.45000 NGN
500 GHS34304.90000 NGN
1000 GHS68609.80000 NGN
2000 GHS137219.60000 NGN
5000 GHS343049.00000 NGN
10000 GHS686098.00000 NGN