نيراس نيجيري إلى دالاسي غامبي

تحويل NGN إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٨٤٫١٠ gmd

1.00000 NGN = 0.08410 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:40 UTC
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NGN إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662460.9645518.3608
1GBP1.1531411.22925102.1841.656721.916961.1122621.1716
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.904817.2232
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088460.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Gambian Dalasi
1 NGN0.08410 GMD
5 NGN0.42050 GMD
10 NGN0.84100 GMD
20 NGN1.68200 GMD
50 NGN4.20500 GMD
100 NGN8.41000 GMD
250 NGN21.02500 GMD
500 NGN42.05000 GMD
1000 NGN84.10000 GMD
2000 NGN168.20000 GMD
5000 NGN420.50000 GMD
10000 NGN841.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / النيرة النيجيرية
1 GMD11.89060 NGN
5 GMD59.45300 NGN
10 GMD118.90600 NGN
20 GMD237.81200 NGN
50 GMD594.53000 NGN
100 GMD1189.06000 NGN
250 GMD2972.65000 NGN
500 GMD5945.30000 NGN
1000 GMD11890.60000 NGN
2000 GMD23781.20000 NGN
5000 GMD59453.00000 NGN
10000 GMD118906.00000 NGN