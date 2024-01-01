1 نيراس نيجيري إلى دالاسي غامبي

تحويل NGN إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.04 gmd

1.00000 NGN = 0.04217 GMD

Mid-market exchange rate at 04:43
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221556.01280.789609134.45830.82717.013682.8565
1 EUR1.08445160.74310.856275145.81333.430318.450489.8537
1 PHP0.01785310.016462810.01409692.400490.5503560.3037451.47924
1 GBP1.266451.1678570.93741170.28439.040921.5469104.934

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Gambian Dalasi
1 NGN0.04217 GMD
5 NGN0.21084 GMD
10 NGN0.42168 GMD
20 NGN0.84335 GMD
50 NGN2.10838 GMD
100 NGN4.21676 GMD
250 NGN10.54190 GMD
500 NGN21.08380 GMD
1000 NGN42.16760 GMD
2000 NGN84.33520 GMD
5000 NGN210.83800 GMD
10000 NGN421.67600 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / النيرة النيجيرية
1 GMD23.71490 NGN
5 GMD118.57450 NGN
10 GMD237.14900 NGN
20 GMD474.29800 NGN
50 GMD1185.74500 NGN
100 GMD2371.49000 NGN
250 GMD5928.72500 NGN
500 GMD11857.45000 NGN
1000 GMD23714.90000 NGN
2000 GMD47429.80000 NGN
5000 GMD118574.50000 NGN
10000 GMD237149.00000 NGN