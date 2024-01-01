5 نيراس نيجيري إلى دالاسي غامبي

تحويل NGN إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0.21 gmd

1.00000 NGN = 0.04199 GMD

Mid-market exchange rate at 04:46
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.01640.789609134.45830.832817.013382.8908
1 EUR1.08445160.7470.856275145.81333.436618.450189.8909
1 PHP0.01785190.016461710.0140962.400330.5504250.303721.47976
1 GBP1.266451.1678570.9421170.28439.048221.5465104.977

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Gambian Dalasi
1 NGN0.04199 GMD
5 NGN0.20993 GMD
10 NGN0.41985 GMD
20 NGN0.83970 GMD
50 NGN2.09925 GMD
100 NGN4.19850 GMD
250 NGN10.49625 GMD
500 NGN20.99250 GMD
1000 NGN41.98500 GMD
2000 NGN83.97000 GMD
5000 NGN209.92500 GMD
10000 NGN419.85000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / النيرة النيجيرية
1 GMD23.81810 NGN
5 GMD119.09050 NGN
10 GMD238.18100 NGN
20 GMD476.36200 NGN
50 GMD1190.90500 NGN
100 GMD2381.81000 NGN
250 GMD5954.52500 NGN
500 GMD11909.05000 NGN
1000 GMD23818.10000 NGN
2000 GMD47636.20000 NGN
5000 GMD119090.50000 NGN
10000 GMD238181.00000 NGN