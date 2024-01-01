Nijerya nairasından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile NGN → GMD çevirin

1.000 ngn
44,44 gmd

1.00000 NGN = 0.04444 GMD

15:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9279555.96480.794628134.34230.90417.071783.0134
1 EUR1.07765160.31050.85636144.77433.303718.397389.4594
1 PHP0.01786840.016580910.01419872.400470.5522040.3050441.48331
1 GBP1.258451.1677370.42891169.06338.891121.4839104.468

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Nijerya nairasından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

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NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Gambiya Dalaşı
1 NGN0.04444 GMD
5 NGN0.22218 GMD
10 NGN0.44436 GMD
20 NGN0.88872 GMD
50 NGN2.22181 GMD
100 NGN4.44362 GMD
250 NGN11.10905 GMD
500 NGN22.21810 GMD
1000 NGN44.43620 GMD
2000 NGN88.87240 GMD
5000 NGN222.18100 GMD
10000 NGN444.36200 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Nijerya Nairası
1 GMD22.50420 NGN
5 GMD112.52100 NGN
10 GMD225.04200 NGN
20 GMD450.08400 NGN
50 GMD1125.21000 NGN
100 GMD2250.42000 NGN
250 GMD5626.05000 NGN
500 GMD11252.10000 NGN
1000 GMD22504.20000 NGN
2000 GMD45008.40000 NGN
5000 GMD112521.00000 NGN
10000 GMD225042.00000 NGN