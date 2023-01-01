20 Nijerya nairasından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile NGN → GMD çevirin

20 ngn
1.70 gmd

1.00000 NGN = 0.08491 GMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → GMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 GMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nijerya nairasından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Gambiya Dalaşı
1 NGN0.08491 GMD
5 NGN0.42456 GMD
10 NGN0.84912 GMD
20 NGN1.69823 GMD
50 NGN4.24557 GMD
100 NGN8.49115 GMD
250 NGN21.22788 GMD
500 NGN42.45575 GMD
1000 NGN84.91150 GMD
2000 NGN169.82300 GMD
5000 NGN424.55750 GMD
10000 NGN849.11500 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Nijerya Nairası
1 GMD11.77700 NGN
5 GMD58.88500 NGN
10 GMD117.77000 NGN
20 GMD235.54000 NGN
50 GMD588.85000 NGN
100 GMD1177.70000 NGN
250 GMD2944.25000 NGN
500 GMD5888.50000 NGN
1000 GMD11777.00000 NGN
2000 GMD23554.00000 NGN
5000 GMD58885.00000 NGN
10000 GMD117770.00000 NGN