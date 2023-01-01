نيراس نيجيري إلى روبية سيشيلية

تحويل NGN إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٨٫٧٣ scr

1.00000 NGN = 0.01873 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:46 UTC
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NGN إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43681.662740.964518.3634
1GBP1.1529411.22925102.1841.65661.917111.1120121.1726
1USD0.937950.813504183.1271.347651.559580.9046517.224
1INR0.01128340.009786280.012029810.01621190.01876140.01088270.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روبية سيشيل
1 NGN0.01873 SCR
5 NGN0.09365 SCR
10 NGN0.18729 SCR
20 NGN0.37459 SCR
50 NGN0.93647 SCR
100 NGN1.87294 SCR
250 NGN4.68235 SCR
500 NGN9.36470 SCR
1000 NGN18.72940 SCR
2000 NGN37.45880 SCR
5000 NGN93.64700 SCR
10000 NGN187.29400 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / النيرة النيجيرية
1 SCR53.39210 NGN
5 SCR266.96050 NGN
10 SCR533.92100 NGN
20 SCR1067.84200 NGN
50 SCR2669.60500 NGN
100 SCR5339.21000 NGN
250 SCR13348.02500 NGN
500 SCR26696.05000 NGN
1000 SCR53392.10000 NGN
2000 SCR106784.20000 NGN
5000 SCR266960.50000 NGN
10000 SCR533921.00000 NGN