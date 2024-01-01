1 نيراس نيجيري إلى روبية سيشيلية

تحويل NGN إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.01 scr

₦1.000 NGN = ₨0.009002 SCR

Mid-market exchange rate at 00:26
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NGN إلى SCR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4490.763134.0848.77719.49183.929
1 EUR1.112162.7620.849149.07754.23321.67193.316
1 PHP0.0180.01610.0142.3750.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.9481175.64563.89825.533109.947

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روبية سيشيل
1 NGN٠٫٠٠٩٠٠ SCR
5 NGN٠٫٠٤٥٠١ SCR
10 NGN٠٫٠٩٠٠٢ SCR
20 NGN٠٫١٨٠٠٣ SCR
50 NGN٠٫٤٥٠٠٨ SCR
100 NGN٠٫٩٠٠١٦ SCR
250 NGN٢٫٢٥٠٣٩ SCR
500 NGN٤٫٥٠٠٧٨ SCR
1000 NGN٩٫٠٠١٥٦ SCR
2000 NGN١٨٫٠٠٣١٢ SCR
5000 NGN٤٥٫٠٠٧٨٠ SCR
10000 NGN٩٠٫٠١٥٦٠ SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / النيرة النيجيرية
1 SCR١١١٫٠٩٢٠٠ NGN
5 SCR٥٥٥٫٤٦٠٠٠ NGN
10 SCR١٬١١٠٫٩٢٠٠٠ NGN
20 SCR٢٬٢٢١٫٨٤٠٠٠ NGN
50 SCR٥٬٥٥٤٫٦٠٠٠٠ NGN
100 SCR١١٬١٠٩٫٢٠٠٠٠ NGN
250 SCR٢٧٬٧٧٣٫٠٠٠٠٠ NGN
500 SCR٥٥٬٥٤٦٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 SCR١١١٬٠٩٢٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 SCR٢٢٢٬١٨٤٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 SCR٥٥٥٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 SCR١٬١١٠٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ NGN