Nijerya nairasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile NGN → SCR çevirin

1.000 ngn
8,94 scr

1.00000 NGN = 0.00894 SCR

15:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856311.0781589.50011.454481.652970.9477818.3963
1 GBP1.167811.25905104.5171.698521.930321.1068221.4829
1 USD0.92750.79425183.01271.349051.533150.8790517.0628
1 INR0.01117320.009567810.012046310.01625110.01846890.01058930.205544

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Nijerya nairasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Seyşeller Rupisi
1 NGN0.00894 SCR
5 NGN0.04472 SCR
10 NGN0.08945 SCR
20 NGN0.17889 SCR
50 NGN0.44723 SCR
100 NGN0.89446 SCR
250 NGN2.23614 SCR
500 NGN4.47228 SCR
1000 NGN8.94456 SCR
2000 NGN17.88912 SCR
5000 NGN44.72280 SCR
10000 NGN89.44560 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Nijerya Nairası
1 SCR111.80000 NGN
5 SCR559.00000 NGN
10 SCR1118.00000 NGN
20 SCR2236.00000 NGN
50 SCR5590.00000 NGN
100 SCR11180.00000 NGN
250 SCR27950.00000 NGN
500 SCR55900.00000 NGN
1000 SCR111800.00000 NGN
2000 SCR223600.00000 NGN
5000 SCR559000.00000 NGN
10000 SCR1118000.00000 NGN