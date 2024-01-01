50 Seyşeller rupisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile SCR → NGN çevirin

50 scr
5.325,15 ngn

1,000₨ SCR = 106,5₦ NGN

13:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek124,1560124,1560
Düşük104,428096,5542
Ortalama113,5212109,1961
Değişim-3.31%5.48%
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1 SCR → NGN istatistikleri

SCR → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 124,1560, en düşük 104,4280 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 113,5212 oldu. SCR → NGN kurundaki değişiklik -3.31 değerindeydi.

SCR → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 124,1560, en düşük 96,5542 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 109,1961 oldu. SCR → NGN kurundaki değişiklik 5.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,3411,511,6690,94120,704
1 GBP1,17611,283107,4551,7771,9631,10724,357
1 USD0,9170,779183,7571,3851,530,86318,985
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Nijerya Nairası
1 SCR106,50300 NGN
5 SCR532,51500 NGN
10 SCR1.065,03000 NGN
20 SCR2.130,06000 NGN
50 SCR5.325,15000 NGN
100 SCR10.650,30000 NGN
250 SCR26.625,75000 NGN
500 SCR53.251,50000 NGN
1000 SCR106.503,00000 NGN
2000 SCR213.006,00000 NGN
5000 SCR532.515,00000 NGN
10000 SCR1.065.030,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Seyşeller Rupisi
1 NGN0,00939 SCR
5 NGN0,04695 SCR
10 NGN0,09389 SCR
20 NGN0,18779 SCR
50 NGN0,46947 SCR
100 NGN0,93894 SCR
250 NGN2,34735 SCR
500 NGN4,69469 SCR
1000 NGN9,38938 SCR
2000 NGN18,77876 SCR
5000 NGN46,94690 SCR
10000 NGN93,89380 SCR