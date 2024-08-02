Seyşeller rupisinden Nijerya nairasına Geçmiş Döviz Kurları
Seyşeller rupisinden Nijerya nairasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Seyşeller rupisinden (SCR) Nijerya nairasına (NGN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SCR - NGN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Seyşeller rupisi → Nijerya nairası döviz kuru geçmişi
Bugünün Seyşeller rupisi Nijerya nairasına döviz kuru şu anda 106,503, dünden bu yana %-12.228 değerinde değişti. Seyşeller rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-7.918 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Seyşeller rupisi Nijerya nairasına döviz kuru en yüksek değeri 124,301 (30-07-2024) ile en düşük değeri 106,503 (02-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-10.387 düşüş ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Seyşeller rupisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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